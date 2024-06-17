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Gazze’de can kaybı 37 bin 347’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 37 bin 347’ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 255 gündür düzenlediği saldırılarla katliama devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 37 bin 347’ye, yaralı sayısı ise 85 bin 372’ye çıkmış oldu.

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Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutlarken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının ise 85 bin 372’ye yükseldiği aktarıldı.

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