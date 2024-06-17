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Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla vurdu

Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki bir apartmanın 3. katından silah sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, Nurcan B'yi (33) bıçak ve tabancayla yaralanmış halde buldu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Nurcan B'nin boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Salih B. (45), polis ekipleri tarafından arandığı sırada eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaraladı.

Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin K, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kınalı Sokak'ta karısının akrabalarına ait eve de ateş açan zanlı, polis ekiplerince Cemal Yılmaz Sokak'ta yakalandı.

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