Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Abone ol
Sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."
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