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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."

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