127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek
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Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jose Mourinho'nun verdiği listeye göre hareket eden sarı-lacivertliler çıtayı bir hayli yükseltti.
Jose Mourinho'nun imzası sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da gündeminde kalmaya devam ediyor.
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Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon için takımı yıldızlarla doldurmaya kararlı...
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Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix için girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, İspanya'da manşetlerde yer aldı.
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Jose Mourinho'nun vatandaşı olan Felix'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının ihtimali yüksek olarak yazılıyor.
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