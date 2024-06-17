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127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek

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127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek

Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jose Mourinho'nun verdiği listeye göre hareket eden sarı-lacivertliler çıtayı bir hayli yükseltti.

127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek

Jose Mourinho'nun imzası sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da gündeminde kalmaya devam ediyor. 

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127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek

Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon için takımı yıldızlarla doldurmaya kararlı...

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127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix için girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, İspanya'da manşetlerde yer aldı.

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127 milyon Euro'luk golcü Fenerbahçe'ye geliyor! Portekizli yıldızı Jose Mourinho ikna edecek

Jose Mourinho'nun vatandaşı olan Felix'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının ihtimali yüksek olarak yazılıyor. 

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