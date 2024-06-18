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Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, kanlar içinde yerde kaldı

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, kanlar içinde yerde kaldı

EURO 2024 D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yendi; maçta Kylian Mbappe'nin sakatlığı dikkat çekti. Burnuna darbe alan Mbappe, oyuna devam edemeyip yerini Olivier Giroud'a bırakırken, Fransız basını Mbappe'nin burnunun kırıldığını yazdı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransızlar olurken, Kylian Mbappe'nin sakatlığı maça damgasını vurdu.

Mücadelenin son dakikalarında Avusturyalı oyuncunun omzu, burnuna gelen Fransız yıldız, kanlar içerisinde yerde kaldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini Olivier Giroud'a bıraktı.

Burnu kırıldı

Öte yandan Fransız basını, Kylian Mbappe'nin burnunun kırıldığını yazdı.

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