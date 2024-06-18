İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıkları saldırıda, 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.