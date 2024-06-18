Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek

İstanbul'da yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı aracın çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada 17 yaşındaki ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak.

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Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı. ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi ünlü yazar Eylem Tok, ABD'de kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı. Eylem Tok ve oğlu, bugün saat 18:00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıkacak.

Duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Sahte pasaport

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

İadesi mümkün değil

Tok'un avukatı Brendan Kelley Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişlerdi.