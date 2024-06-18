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'Abdullah Gül' iddiası çok konuşulmuştu! Saadet ve Gelecek'ten açıklama geldi

'Abdullah Gül' iddiası çok konuşulmuştu! Saadet ve Gelecek'ten açıklama geldi

Üç partinin birleşip başına Abdullah Gül'ün geçeceği iddiası Ankara kulislerinde ses getirmeye başlayınca iki partiden de açıklamalar peş peşe geldi. Gelecek ve Saadet Partisi, "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. İki parti de söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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‘Erdoğan sonrasına hazırlık’ olarak yorumlanan ‘Abdullah Gül’ iddiası Ankara kulislerinde büyük ses getirmişti. DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi konuşulurken, yeni partinin liderliğini Abdullah Gül'ün üstleneceği iddiaları gündeme geldi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği iddiası üzerine iki partinin üst düzey isimleri açıklama yaptı.

İddialara ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, söylentilerin gerçeklik payı olmadığını aktardı.

Yusuf Sunar konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Buyursun gelsin, başımızın üstüne. Bizim kapımız herkese açık. Biz zaten Gelecek Partisiyle bir aradayız. Meclis'te grubumuz var. Bizim kapımız açık ama Saadet Partisi'nin kongresi 30 Haziran'da yapılmış olacak. Kongreye tek isimle gireriz diye düşünüyoruz. Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise, şunları söyledi:

"Bu iddia bize son derece yabancı ve uzak. Abdullah Bey'le yakinen görüşen biriyim. Abdullah Bey'in böyle bir talebi ve niyeti yok. Şu anda böyle somut bir şey yok. Saadet Partisi'ndeki yeni genel merkez oluşumuna göre durum tekrar değerlendirilir."

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