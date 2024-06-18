EURO 2024'te sahne sırası Bizim Çocuklar'da! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Elemelerde grubundan lider olarak çıkan Ay yıldızlılarda toplamda 6. kez sahne alacağı Avrupa Şampiyonası’nda önce gruptan çıkmak sonrasında da gidebileceği en üst noktaya kadar ilerlemek istiyor. Bugünkü rakibimiz Gürcistan ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.