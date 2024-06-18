EURO 2024'te sahne sırası Bizim Çocuklar'da! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası’na ilk maçına bugün Dortmund’da Gürcistan karşısına çıkacak. Saat 19.00’da başlayacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello’nun düdük çalacağı mücadele TRT 1’den canlı olarak yayımlanacak.
F Grubu'nun diğer maçında ise Leipzig’de saat 22.00’de Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek.
Elemelerde grubundan lider olarak çıkan Ay yıldızlılarda toplamda 6. kez sahne alacağı Avrupa Şampiyonası’nda önce gruptan çıkmak sonrasında da gidebileceği en üst noktaya kadar ilerlemek istiyor. Bugünkü rakibimiz Gürcistan ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.
İrfan Can dışında eksik yok
Ay yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor.