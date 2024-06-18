Dijital Telif Yasası'nda sona doğru

Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, düzenleme ile İçerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların telif haklarının, koruma altına alınacağını söyledi. Böylece emek hırsızlığının önüne geçileceğini belirtti.

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Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, düzenleme ile İçerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların telif haklarının, koruma altına alınacağını söyledi. Böylece emek hırsızlığının önüne geçileceğini belirtti.

Dijital içeriklerde, hak sahiplerinin izni alınmaksızın telifsiz şekilde kullanılmasının önüne geçilecek. İçerik üreten kişi, kurum ve kuruluşların telif hakları koruma altına alınacak. Hedef, Emek hırsızlığının önüne geçmek.

Dijital Telif Yasası hazırlıkları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu’nunda basın-yayın kurumlarının ürettiği haberin farklı mecralarda kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmla başlatıldığını söyledi.

Sayan, "Emekle üretilen içerikler korunmuş olacak. Meclis'teki çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında ilgili olduğu ölçüde kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

Düzenlemeye ilişkin, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarından yetkiler Meclis'te sunum yaptı. Rekabet Kurumu yetkilileri de komisyon üyelerine bilgi verdi.

Taslağa kısa sürede son şeklinin verilmesi, ardından da kamuoyunun görüşüne açılması bekleniyor.