Rusya'da 2. terör saldırısını Ankara önledi: Saldırı planı deşifre edildi!

Terör örgütü DAEŞ Horasan'ın, Rusya'da bir konser salonuna düzenlediği terör saldırısında, 139 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, terör örgütü Rusya'da 2. bir saldırı daha planladı. Ancak Ankara'nın istihbartı ile bu saldırı önlendi.

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Terör örgütü DAEŞ Horasan, Rusya'nın Başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlediği terör saldırısının ardından, ikinci bir saldır daha planlamıştı. Hedefte kalabalık bir alışveriş merkezi vardı.



Ankara, bu saldırı planını deşifre etti, Rusya uyarıldı. Böylece terör örgütünün Moskova'da ikinci büyük saldırısı önlendi.



Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta yenilince DAEŞ'in bir kolu Afganistan ve Tacikistan'a kaydı.

Terör örgütünün, eleman devşirmek için Tacikleri kullandığı da tespit edildi.Terör örgütünün, 28 Ocak 2024'te İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria klisesi'ne düzenlediği saldırının ardından ise, Ankara teyakkuza geçti.



Yakalanan örgüt elemanları konuşturularak, DAEŞ Horasan'ın Rusya'da ikinci bir saldırı daha planladığı tespit edildi. Rusya ile paylaşılan bu istihbarat ile, Moskova'da alışveriş merkezine düzenlenmesi planlanan saldırı önlendi.



Güvenlik kaynakları, uzun süredir tartışma konusu olan, Suriyeli sığınmacılar hakkında da bilgi verdi. Kaynaklar, "İçerdeki Suriyeliler eğer casusluk gibi faaliyetlere girerse o zaman tehdit olur. Şu an bir radikalleşme yok. Bu tür eğilimlerde olanları zaten ayıklayıp gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



Güvenlik kaynakları, Şam yönetimi ile istihbarat düzeyinde yürüyen bir görüşme olmadığı bilgisini de paylaştı.

Ankara'nın girişimleri ile ertelenen, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG güdümündeki yasadışı seçimi de değerlendiren kaynaklar, "Ucu açık bir erteleme olarak yorumlanabilir. İptale dönecek olan bir karar." dedi.