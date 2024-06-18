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Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde nefes borusuna yediği kavurma kaçan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Demirci beldesinde yaşayan Memiş Teke'nin, nefes borusuna yediği kavurma kaçtı.

Yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Teke'nin yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

4 çocuk babası Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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