Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde mesajlaşmalar ortaya çıktı!
İzmir'de Hacer Çağla Çetinalp'in (15) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki U.E.Y. tarafından öldürülmesine ilişkin mesajlaşmalar ortaya çıktı. U.E.Y.'nin Çetinalp'e, "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana son kez bir hediye getireceğim" dediği öğrenildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki U.E.Y'nin eski sevgilisi olduğu öne sürülen Hacer Çağla Çetinalp'i (15) öldürülmesi olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. 120 bıçak darbesiyle öldürülen Hacer'e katilin gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Hacer Çağla Çetinalp, U.E.Y.'nin genç kıza "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim" dediği öğrenildi.
Çetinalp, 1 yıl görüştüğü ve olaydan sonra tutuklanan U.E.Y.'nin cinayetten önce aralarında geçen konuşmaları Instagram hesabından bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede anlattı.
Olayın ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan baba İ.U.Ç. (54) ile kızı arasında cinayetten saatler önce WhatsApp üzerinden yapılan son yazışmalar da ortaya çıktı.