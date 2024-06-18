Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde mesajlaşmalar ortaya çıktı!

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Hacer Çağla Çetinalp, U.E.Y.'nin genç kıza "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim" dediği öğrenildi.