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Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi

Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi

Nisan ayında geçirdiği kazada kaburgaları kırılan ve zor bir ameliyat geçiren Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırıldı. Annesinin durumunun ciddi olduğunu belirten Anjelik, sevenlerinden dua istedi.

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Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında Los Angeles'ta kaza geçirmiş ve kaburgaları kırılmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Magazinsortie'de yer alan habere göre, bir süredir fizik tedavi gören Ahu Tuğba, önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın durumunun ciddi olduğunu belirten kızı ise tüm sevenlerinden dua istedi.

Nisan ayında geçirdiği kazadan dolayı 8 saat süren operasyondan geçen Ahu Tuğba, o zaman yaptığı açıklamada "Şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" ifadelerini kullanmıştı.

Ahu Tuğba kimdir?

Türk sinema oyuncusu Ahu Tuğba, doğum adıyla Tuğba Çetin, 13 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi.

Ahu Tuğba İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

70'lerin sonunda Türk sinemasına dahil oldu

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının öne çıkan sembollerinden biri oldu. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşamaktadır.

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