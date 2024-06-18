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Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Uşak'ta Akbulak köyü yakınlarındaki tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına, rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kent merkezinde bağlı Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.

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