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Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünler karıştı

Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünler karıştı

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde, BVB Dortmund Stadı'nda Türk ve Gürcü taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bayraklarla birbirine saldıran taraftarlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde tribünlerde gerginlik yaşandı.

BVB Dortmund Stadı'na gelen Türk ve Gürcü taraftarlar arasında tribünde arbede yaşandı.

İki takım taraftarlarının birbirine en yakın olduğu bölgede yaşanan gerinlikte iki takım taraftarları ellerindeki bayraklarla birbirine saldırdı.

Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle önlendi.

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