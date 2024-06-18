Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran’a ertelendi

İstanbul’da ölümlü kaza yapan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’un ABD’deki ilk duruşmasında Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 27 Haziran’a ertelendi.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra oğluyla yurtdışına kaçan ve geçtiğimiz günlerde ABD'de tutuklanan Eylem Tok, Türkiye saatiyle 18.00'de hakim karşısına çıktı.

Timur Cihantimur’un annesi yazar Eylem Tok'un yargılandığı duruşma bitti. Hakim, Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 27 Haziran TSİ 16:00’ya ertelendi.

Timur Cihantimur'un çocuk mahkemesindeki duruşması saat TSİ 20:30'da başlayacak.

Avukatı açıklama yapmıştı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Tok'un avukatı Brendan Kelley, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini savunarak, Türk yasalarına göre bir ebeveyn tarafından işlendiğinde suçun cezasız kalabileceğini ve bu durumun ABD-Türkiye anlaşması uyarınca iadeye uygun olmayabileceğini iddia etmişti. Kelley, "Müvekkilim, iade edilmesi bile mümkün olmayan bir şey için gözaltında tutuluyor" demişti.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Önce Mısır'a kaçtılar

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C.'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'de tutuklandılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de tutuklandığını açıklamıştı.

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur C., Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" diye yazmıştı.

İade yargılaması sürecini yakından takip edeceklerini belirten Tunç, "Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır" demişti.