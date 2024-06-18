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Montella'dan Gürcistan maçı sonrası Arda Güler sözleri

Montella'dan Gürcistan maçı sonrası Arda Güler sözleri

Türkiye, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, galibiyeti Türk milletine, sakatlık yaşayan Ozan Kabak ve Enes Ünal'a armağan etti ve Arda Güler'in golünün muhteşem olduğunu belirtti. Montella, bu galibiyetin doğum gününde aldığı en güzel hediye olduğunu söyledi.

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Türkiye, EURO 2024 AVrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri:

Bu galibiyeti Türk milletini armağan ediyorum. Ayrıca Ozan Kabak ve Enes Ünal'a armağan ediyorum. Çok ciddi sakatlık geçirdiler bu kamp döneminde.

İlk 30 dakikayı çok iyi oynadık golü de bulduk.

Arda Güler'in golü muhteşemdi.

Doğum günümde bu zamana kadar aldığım en güzel hediyeydi.

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