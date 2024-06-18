BIST 10.471
DOLAR 32,58
EURO 34,98
ALTIN 2.440,37
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı

Denizli'de korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden hafif ticari aracın şoförü Ersin Eraslan olurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A idaresindeki 15 AJ 616 plakalı otomobil, Aliveren Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Ersin Eraslan yönetimindeki 20 AGS 267 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın şoförü Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ile yanında bulunan M.K, A.K. ve C.A. ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Serinlemek için gölete giren Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için gölete giren Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Bizim Çocuklar EURO 2024'e müthiş başladı
Bizim Çocuklar EURO 2024'e müthiş başladı
Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran’a ertelendi
Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran’a ertelendi
Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünler karıştı
Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünler karıştı
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı
Akın akın Çeşme'ye gittiler: 4 günde 150 bin araç girdi
Akın akın Çeşme'ye gittiler: 4 günde 150 bin araç girdi
Ali Koç'tan bayramlaşma töreninde olay sözler: "Patolojik vaka", "örgüt kırıntısı"
Ali Koç'tan bayramlaşma töreninde olay sözler: "Patolojik vaka", "örgüt kırıntısı"
Kabataş İskelesi’nde Adalar seferlerinde yoğunluk oluştu
Kabataş İskelesi’nde Adalar seferlerinde yoğunluk oluştu
Gazze'de can kaybı 37 bin 372’ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 372’ye yükseldi
Nikola Vlasic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Nikola Vlasic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi