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Portekiz Çekya'yı son dakikada yıktı

Portekiz Çekya'yı son dakikada yıktı

EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Leipzig Stadı'nda Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Çekya 62. dakikada Lukas Provad ile öne geçse de, Portekiz 69. dakikada Robin Hranac'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ve 90+2'de Conceiçao'nun golüyle galibiyeti kazandı.

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadı'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.

Çekya, 62. dakikada Lukas Provad'ın golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 69. dakikada Robin Hranac'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Portekiz Conceiçao ile 90+2'de bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Maç da bu skorla sona erdi.

Pepe en yaşlı oyuncu oldu

Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11 çıkan Pepe (41 yaş 113 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından ilk haftayı milli takımımız averajla lider tamamladı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Çekya ile de Gürcistan oynayacak.

İşte puan durumu

(3) Türkiye
(3) Portekiz
(0) Çekya
(0) Gürcistan

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