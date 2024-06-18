Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesinde, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin önkoşulsuz normalleştirilmesine yönelik siyasi iradelerini vurguladı ve özel temsilciler arasındaki görüşmelerin önemine dikkat çekti. İki lider karşılıklı bayram tebriklerinde bulunurken, Erdoğan sel felaketinden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Ermenistan'a Ceaser topçu sistemi satmasına tepki göstermesini takip eden saatlerde gerçekleşti.

İki lider, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin önkoşulsuz normalleştirilmesine yönelik siyasi iradelerini vurguladı ve özel temsilciler arasındaki görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletmiştir. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır. Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir. Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır." denildi.

Azerbaycan'dan Tepki: Savaşın sorumluluğu Macron'un diktatörlüğüne ait olacak

Fransa'nın Ermenistan'a Ceaser topçu sistemi satması, Azerbaycan'ın tepkisine neden olmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kafkasya'da durumun gerginleşmesinin ve yeni bir savaş kaynağının oluşmasının sorumluluğu intikamcı politika izleyen Erivan yönetimi ile Macron diktatörlüğüne ait olacaktır" denilmişti.

6 Ekim 2022'deki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sohbeti sırasında çekilen fotoğraf dikkat çekmişti.