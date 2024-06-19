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Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde trafik kazalarında 26 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde trafik kazalarında 26 kişi yaşamını yitirdi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 345 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 693 trafik kazasında, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1302 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ekiplerin, 343 bin 95 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi,️ 30 bin 390 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ️Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

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