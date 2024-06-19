Banka ATM'lerinde para çekme limiti değişiyor bayram sonrası başlıyor

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, birçok özel banka günlük para çekme limitlerini artırma kararı aldı.

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Kurban Bayramı süresince, kurbanlık alışverişi dört gün boyunca devam etti. Bayram nedeniyle cuma günü son kez mesai yapan bankalar, perşembe gününe kadar kapalı kaldı.

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatları minimum 15 bin lira seviyesine çıktı. Bu durum, ödeme yapmak isteyen kişilerin para çekim limitleriyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.



Halk TV'nin haberine göre, birçok banka günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira seviyesinde tutarken, kurbanlık ticareti için ödeme yapmak isteyenler 15 bin lira çekmek zorunda kaldı.

Ancak, bu miktarın üzerindeki çekimlerde yüksek komisyon bedelleri ödendi. Bankalar, ATM'lerdeki nakit para talebini karşılamakta zorlanırken, en büyük banknotun 200 lira olması nedeniyle fiziki para talebine tam olarak cevap veremedi.



Bankalar, nakit talebini karşılamak için ATM'lerde bazı düzenlemeler yaptı. 10 ve 20 liralık para giriş ve çıkış slotlarını kapatan bankalar, bu bölümleri 200 liralık banknotlar için ayırma kararı aldı. Ancak, bu değişiklikler nakit sıkıntısını tamamen ortadan kaldıramadı.

Bayram sonrası birçok özel banka, günlük para çekme limitini 20 bin liraya çıkarmaya hazırlanıyor. Şu anda bu sınırı 7 bin 500 lira olarak belirleyen bankalar da yüzde 100'lük artışla günlük para çekme limitini 15 bin liraya yükseltecek.