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Rize'de ilçe jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rize'de ilçe jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı

Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

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