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Kaleye giden mermi gibi topa kafa uzatarak golü önleyen Samet Akaydın konuştu

Kaleye giden mermi gibi topa kafa uzatarak golü önleyen Samet Akaydın konuştu

Samet Akaydin, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Akaydin, 'Son saniyede kalbim biraz durdu' dedi.

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Samet Akaydin, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bize inanılmaz destek verdi. Kendimizi evimizde hissettik. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Her zaman her gün konuştuk, toplantı yaptık, ne kadar önemli bir maç olduğunu vurguladık. Aile gibi olduk." dedi.

Samet ayrıca, "Maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Özgüvenimiz arttı. Bu sevinci bu geceden sonra unutup Portekiz maçına odaklanacağız. Sadece bir maç kazandık. Gruptan çıkana kadar konsantrasyon devam edecek. Son saniyede kalbim biraz durdu. Çok korktuk. Allahımıza şükürler olsun, üstesinden geldik. İnşallah gruptan çıkarız. Ülke olarak her şeyi hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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