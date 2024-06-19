Vodafone FLEX'ten yılın en uzun gününe özel kampanya

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin "Kampanya kapsamında, telefondan tablete, akıllı saatten kulaklığa, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz" dedi.

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Vodafone FLEX, 21 Haziran en uzun güne özel hazırladığı kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Uzun Günün Karı, 5 bin 50 TL'ye varan indirimler Vodafone FLEX'te' mottosuyla düzenlenecek kampanyada, haziranda devam eden indirimlerin yanı sıra telefon, akıllı saat ve kulaklık kategorilerinden 4 üründe avantajlı teklif ve indirim fırsatı sunulacak.

Toplam 10'u aşkın kategoride 1.000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX'te 21 Haziran en uzun güne özel fırsatlar sunuluyor.

Kampanyada, müşteriler, telefondan tablete, akıllı saatten kulaklığa, birçok kategoride özel indirimlerden yararlanabiliyor.

Kampanyada, belirli ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sunulurken, seçilen ürünler Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da Vodafone Yanımda içinde bulunan akıllı asistan TOBi üzerinden satın alınabiliyor.

Vodafone FLEX 21 Haziran kampanyasında, indirimler 1 gün geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, Realme 12 Lite 6-128GB akıllı telefon 4 bin 908 TL indirimle ve peşin fiyatına 12 ayda ödeme avantajıyla sunulacak. Buna göre, ürünü 916 TL aylık ödemeyle satın almak mümkün olacak.

Apple Airpods kulaklık 2 bin 820 TL indirimle ve 369 TL aylık ödemeyle, Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm akıllı saat 4 bin 548 TL indirimle ve 569 TL aylık ödemeyle, Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm akıllı saat ise 5 bin 88 TL indirimle ve 639 TL aylık ödemeyle satın alınabilecek. Tüm ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sunuluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FLEX ile müşterilerine bütçe dostu fırsat ve indirim avantajının yanı sıra çeşitli ödeme kolaylıkları sağladıklarını belirtti.

Şahin, 'Vodafone FLEX müşterileri, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar. 21 Haziran en uzun gün için Vodafone FLEX'te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, telefondan tablete, akıllı saatten kulaklığa, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz.

Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.