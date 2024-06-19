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Salda Gölü'nde korku dolu anlar! Kamp yapan tatilci kurtardı

Salda Gölü'nde korku dolu anlar! Kamp yapan tatilci kurtardı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde deniz simidiyle gölün ortasına sürüklenen 9 yaşındaki kız çocuğunu, bölgede kamp yapan tatilci botla kurtardı.

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Bayram tatilinde ailesiyle Salda Gölü'ne gelen 9 yaşındaki A.S.G, at şeklindeki deniz simidiyle göl kıyısında oynarken rüzgarın etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı.

Küçük kızın kıyıdan uzaklaştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine göl kıyısına AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu bulmak için gölde arama çalışması başlatıldı.

O sırada Doğanbaba Plajı'nda kamp yapan tatilci Gökhan Aslan yanına bir cankurtaran alarak şişme botuyla göle açıldı. Aslan, kürek çekerek ulaştığı çocuğu kurtararak kıyıya getirdi.

Çocuk, sağlık ekibince kontrol için Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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