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MSB'den Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MSB'den Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin açıklama

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Çanakkale'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personelin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve görevli personelimizle destek sağlamaya devam ediyoruz."

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