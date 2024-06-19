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Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

 Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2 gün önce kaybolan çocuğun cansız bedeni akarsuda bulundu.

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İslam Mahallesi'nde Han ile Sündüz yaylaları yol ayrımında, 4 yaşındaki Mehmet Ali Çapur'un kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine çocuğun bulunması amacıyla vatandaşlar ile AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaylada yürütülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de yayladan geçen akarsuda arama yaptı.

Akarsuda yapılan aramada kaybolduğu belirtilen noktadan 2 kilometre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu.

Jandarma Sualtı Timi görevlilerince sudan çıkarılan Mehmet Ali Çapur'un cenazesi, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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