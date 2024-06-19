BIST 10.471
DOLAR 32,52
EURO 34,98
ALTIN 2.434,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Termometreler 50 dereceyi gösterdi! Bunaltıcı sıcak...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Termometreler 50 dereceyi gösterdi! Bunaltıcı sıcak...

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Abone ol

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te vatandaşlar park, bahçe gibi serin yerlerde vakit geçirdi. Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

 Şanlıurfa

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Kilis

Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin açıklama
MSB'den Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin açıklama
Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu
Kore'ye tarihi ziyaret! Putin ve Kim 'saldırı karşısında destek' anlaşması imzaladı
Kore'ye tarihi ziyaret! Putin ve Kim 'saldırı karşısında destek' anlaşması imzaladı
Salda Gölü'nde korku dolu anlar! Kamp yapan tatilci kurtardı
Salda Gölü'nde korku dolu anlar! Kamp yapan tatilci kurtardı
TFF'den, EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama
TFF'den, EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada! Bakan Mehmet Özhaseki'den açıklama
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada! Bakan Mehmet Özhaseki'den açıklama
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı! Acı haber geldi
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı! Acı haber geldi
Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya-Avusturya maçını yönetecek
Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya-Avusturya maçını yönetecek
İndirim sonrası benzine zam geliyor! Dev zam sonrası litre fiyatı ne kadar olacak?
İndirim sonrası benzine zam geliyor! Dev zam sonrası litre fiyatı ne kadar olacak?
Los Angeles'ta okullarda cep telefonu ve sosyal medya kullanımı kararı
Los Angeles'ta okullarda cep telefonu ve sosyal medya kullanımı kararı
Rize'de ilçe jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
Rize'de ilçe jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı