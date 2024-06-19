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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.

Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

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