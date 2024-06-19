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Bursa'da denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

 Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı.

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Söğütpınar Mahallesi sahilinden denize giren Y.G. (16) adlı erkek çocuk, yüzerken dalgalara kapılarak sürüklenmeye başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, gözlerden kaybolan Y.G'ye ulaşmak için çalışma başlattı.

Bir süre sonra bulunan çocuğun cesedi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, ilçede gün içinde yüksek dalgalar nedeniyle 2 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

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