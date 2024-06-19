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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Akşener'e bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Akşener'e bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki evinde ziyaret etti.

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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara yer vererek, "Bayramın son günü ailece, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da." ifadesini kullandı.

Ziyarete, Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu ve kızı Zeynep Dervişoğlu ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve bazı partililer de katıldı.

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