Michy Batshuayi transferinde Galatasaray avantajlı durumda

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi transferinde ezeli rakibinin bir adım önüne geçti.

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Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonunda büyük bir rekabete giren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transfer yarışında da karşı karşıya geldi.

İki camia da Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak için büyük çaba sarf etse de transferde Galatasaray bir adım öne geçti.

Galatasaray'a olumlu bakıyor

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Batshuayi ile görüşme gerçekleştirdi. Belçikalı futbolcunun Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'ın teklifi daha yüksek

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Batshuayi’ye 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret önerdi.

Galatasaray’ın teklifi; 3 yıllık sözleşme, 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret.

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43 maçta 24 gol attı

Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle oynadı.

Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.