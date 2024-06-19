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EURO 2024'te Almanya, Macaristan'ı mağlup etti

EURO 2024'te Almanya, Macaristan'ı mağlup etti

EURO 2024 A grubunda ev sahibi Almanya, Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Almanya, Stuttgart Arena'da oynanan maçta Macaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Almanya 16. dakikada Jamal Musiala'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.

İLKAY SKORU BELİRLEDİ

67. dakikada penaltı noktasında boş kalan İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Gelen ikinci gol sonrasında oyunu iyice eline alan Almanya maçı 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

PUAN DURUMU

Oynanan karşılaşmanın ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Almanya (6 Puan)
2- İsviçre (3 Puan)
3- Macaristan (0 Puan)
4- İskoçya (0 Puan)

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