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Güney Kore "demografik ulusal acil durum" ilan etti

Güney Kore "demografik ulusal acil durum" ilan etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin düşük doğum oranlarına önlem amacıyla "demografik ulusal acil durum" ilan ettiğini bildirdi.

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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam Ar-Ge Merkezi'nde, "düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus" konulu toplantıda konuştu.

Hükümetin düşük doğum oranıyla mücadele etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Yoon, "Bugün resmen demografik bir ulusal acil durum ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorunu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemini etkinleştireceğiz." dedi.

Yoon, bu kapsamda "iş ve yaşamı dengeleme, çocuk bakımını iyileştirme ve daha iyi barınma sağlama" olmak üzere üç ana alan üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ebeveynler üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteği artırma ve ilkokullarda okul sonrası programları genişletme sözü veren Yoon, önlemlerin uygulanmasını sağlamak için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığının kurulacağını kaydetti.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Güney Kore İstatistik Kurumunun yeni doğan çocuk sayılarına ilişkin 19 Mart'ta paylaştığı veriler, ülkedeki yıllık doğum sayısında son yıllarda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini göstermişti.

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