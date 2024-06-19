Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için temalara başladı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

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Fenerbahçe'de son yıllarda başarı basamaklarını hızla çıkan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerinin radarında.

Avrupa devi talip oldu

Birçok ülkeden dev kulüpler Ferdi Kadıoğlu için nabız yoklerken, milli futbolcunun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken başarılı oyuncuya bir talibi daha çıktı.

Dortmund temaslara başladı

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Ali Koç transfer şartını açıklamıştı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaklaşık 2 hafta önce Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 51 maçta oynadı

Geride bıraktığımız sezon toplam 51 maça çıkıp 4324 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.