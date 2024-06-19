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CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel açıkladı

CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurmaylarının, 24 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapacakları görüşmede yanlarında götürecekleri ajandayı açıkladı. CHP lideri Özel, görüşmede vergi adaleti ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeleri ele alacaklarını ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yapacağı ziyarete ilişkin konuştu. Özel, vergide adalet konusunu ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi görüşmede gündeme getireceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. CHP'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yapacağı ziyarete ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özel, CHP kurmaylarının Bakan Şimşek'le görüşecekleri konulara ilişkin bilgi verdi.

"ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞMEMİZİ ERDOĞAN İSTEDİ"

Özel, "Biz 10 bin TL ile geçinen emekli, asgari ücretli, çay ve buğday üreticileri ve borçlarını ödeyemeyen dünya kadar insan var." diyerek "Sayın Erdoğan'a anlattım. Vergilerin yüzde 68'i dolaylı vergi. Fabrikatör ile işçisi aynı vergiyi ödüyor. Yüzde 21 ise gelir vergisi yani maaş alanlardan. Yalnızca geri kalan yüzde 11'i sanayicilerin, gemi sahiplerinin ödediği vergi. Tam tersi olması lazım. Vergi reformu için Erdoğan, Şimşek ile görüşmemizi istedi." ifadelerini kullandı.

"ZENGİNDEN DAHA FAZLA VERGİ ALINMASINI İSTİYORUZ"

Bakan Şimşek'in şu an rasyonel olmadığını dile getiren CHP lideri Özel, partisinin kurmayları ise Bakan Şimşek arasında yapılacak görüşmenin gündem maddelerine ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Şimşek, zenginlere rasyonel, fakirlere alabildiğine irrasyonel. Şimşek ile bayramdan sonra görüşeceğiz. Bizim IMF politikalarına destek verme durumumuz söz konusu olamaz. Kayıt dışı ekonomiyi, ekonomiye katmak ve zenginden daha fazla vergi alınmasını istiyoruz."

CHP KURMAYLARI İLE BAKAN ŞİMŞEK ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak toplantıya CHP'den Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir katılacak. Görüşmede asgari ücret zammı, emekli maaşları, KDV- ÖTV'nin azaltılması, çiftçinin taban fiyatları, gelir dağılımı adaletsizliği, yap-işlet-devret projelerinde şeffaflık ve vergi sisteminin iyileştirilmesi gibi konular masada olacak.

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