Elektrikte yeni dönem! Tüm aboneleri ilgilendiriyor

Ev ve iş yerlerindeki elektrik abonelik sistemlerini köklü şekilde değiştirecek Milli Akıllı Sayaç Sistemi hakkında son detaylar ortaya çıktı. 1 Ocak 2025 tarihine dikkat!

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Evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem, 1 Ocak 2024 tarihinde devreye girmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre hazırlanan projede, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Halk tv'de yer alan habere göre ,akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulmuş ve Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanmıştı.

Uygulama sayesinde elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabiliyor. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşmakta.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunda ancak uygulama hakkında az bilinen bir detay ortaya çıktı.

Yıl sonuna kadar herkes değiştirmek zorunda

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) akıllı sayaçların, geçmişe dönük verilerini de içerecek şekilde takip edilmesini sağlayacak mobil uygulamayı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geliştirecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin de bu uygulama için gerekli olan verileri EPİAŞ’a sağlayacak altyapıyı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar oluşturmaları gerekecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) de 1 Ocak 2025 tarihine kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak.

Dağıtım şirketleri de bu şartnameye uygun Merkezi Haberleşme Yazılımını 1 Nisan 2025 tarihine kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerinin bu yazılım ile entegrasyonunu sağlayacak.

Bununla birlikte dağıtım şirketleri tarafından 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren tedarik edilecek tüm akıllı sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcılar birlikte çalışabilirlik ilkesine uygun olmak zorunda olacak.