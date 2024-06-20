İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile ilgili itiraf niteliğinde ifadelere imza attı. Bir televizyon kanalına demeç veren Hagari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu "Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine" karşı çıktı.

Abone ol

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." dedi.

Hagari, Kanal 13 televizyonuna, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"HAMAS, İNSANLARIN KALPLERİN KÖK SALMIŞTIR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu "Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine" ilişkin konuşan Hagari, "Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır." ifadesini kullandı. Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu. "Hamas'ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.

NETANYAHU'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.

NETANYAHU SAVAŞ KABİNESİNİ FESHETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'in ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi'nin Gantz'in talebiyle kurulduğunu ve istifasından sonra da kabineye ihtiyaç kalmadığını belirterek kabinenin feshedildiğini duyurmuştu.