Özgür Özel 'seçmene bidon kafa diyen zihniyet' dedi Yılmaz Özdil çıldırdı: İftiranı yedireceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’la görüşmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil'in seçmene bidon kafalı dediğini belirterek "Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş." dedi. Bu açıklamalara yanıt veren Yılmaz Özdil, “Erken seçim istemiyor, Akp’nin toparlanmasına fırsat tanıyor” dediğim için bana saldıran özgür özel, sana bu iftiranı yedireceğim." dedi.

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Özel, EKOL TV'deki bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Özel, partisinin genel başkan adaylığı kararını Manisa'daki evinde yaklaşık 3 saat düşündükten sonra tek başına aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıklarını görüşmeye dair bazı kesimlerden gelen eleştirilere değinen Özel, "Endişeler haklı ve dikkatli olmak lazım. Bu kutuplaşma ortamından beslenenler, normal bir siyasi düzlemde kendilerine yer olmadığını düşünenler var." diye konuştu.

"Oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet"

Özel, eleştirilerde bulunanlardan birinin geçmiş yıllarda seçmene "bidon kafalı" dediğini belirterek "İyi ki onunla aramda böyle bir açı var. O, oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş." ifadelerini kullandı.

"İki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım falan"

Seçmene kafa tutan yaklaşımı reddettiğini kaydeden Özel, "Arkadaş seçmene sövüyor falan. Hiç duymadığı şeyler gibi olmuş gibi anlatıyor, sonra attığı iftira viral oluyor, her tarafta dolaşıyor sonra en yakının bile ona inanıyor falan. Bunlar kutuplaşma olmazsa yaşayamazlar, beslenemezler, geçinemezler. İki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım falan. Savaş ekonomisinden beslenenler. Boşuna endişeleniyorlar. Zaten bu içine girdiğimiz süreç ne bütün sorunları çözer, ne bütün tartışmaları bitirir ne biz gidip AK Parti ile koalisyon oluruz." şeklinde konuştu.

"Sana bu iftiranı yedireceğim"

Özel'in sert sözlerine Özdil'den yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil, Özel'in kendisine iftira attığını savundu. Özdil'in Özel'e yanıtı böyle oldu:

"Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen özgür özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım.

Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için, “ Akp’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor” dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim.

Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi özgür özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

“Erken seçim istemiyor, Akp’nin toparlanmasına fırsat tanıyor” dediğim için bana saldıran özgür özel, sana bu iftiranı yedireceğim."