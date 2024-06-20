Acele edin depoları doldurun! Benzine ve motorine zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Hem benzine ben de motorine zam geliyor.

NTV'de yer alan hebre göre 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.