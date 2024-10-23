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Fetullah Gülen'in provokatörlüğünü yapan Kazım Güleçyüz gözaltına alındı

Fetullah Gülen'in provokatörlüğünü yapan Kazım Güleçyüz gözaltına alındı

FETÖ elebaşı Fetulllah Gülen'in ölümünün ardından tartışılan paylaşımda bulunan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, gözaltına alındı.

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İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Camianın başı sağ olsun"

Ölüm haberini 1. sayfadan görmeyen Yeni Asya'nın başındaki isim Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun” ifadelerini kullanmştı.

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