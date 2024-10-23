Filistin Sağlık Bakanlığından uluslararası topluma en acı çağrı: Kefen gönderin...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılara karşı uluslararası toplumun müdahalesi ve desteğinin yetersiz kaldığını belirterek, en azından hayatını kaybedenler için kefen gönderilmesi çağrısında bulundu.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki insani krizin derinleştiği bugünlerde, dünya kamuoyuna duygusal ve dramatik bir çağrı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uluslararası toplumun yetersiz kaldığı vurgulanırken, en azından hayatını kaybedenlerin onurlu bir şekilde defnedilebilmesi için kefen gönderilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, "Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin." ifadelerine yer verildi.