Bahçeli ne demek istedi? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu canlı yayında açıkladı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili "Öcalan’ın cezaevinden çıkarılıp meclise getirilmesi yasalar açısından da mümkün değil. Yasal olarak da bunu yapamazsınız ama bunu söylemekle bir mesaj veriyor Bahçeli örgüte veya DEM'e. Bu mesaj tartışılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu Kübra Par ile tv100 Ana Haber'de konuştu.

Ensarioğlu, Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözlerini değerlenirdi.

"BAHÇELİ'NİN BU TAVRINA CUMHURBAŞKANIMIZIN OLUMLU YAKLAŞTIĞINI BİLİYORUZ"

Ensarioğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

Herkesin merak ettiği konu yeni bir süreç mi başlar sorusu. Yeni bir süreçten ziyade Cumhurbaşkanımızın Orta Doğu'daki gerilimin tırmanışıyla birlikte nihai hedefte Türkiye'nin olacağı tehditten bahsetmesi sonrasında sayın Bahçeli'nin bu el sıkışmasıyla birlikte Türkiye eğer bir tehlike ile karşı karşıyaysa önce kendi içinde barışı, beraberliği sağlamak zorundadır. Bunun sorumluğuyla yaptığını düşünüyoruz. Daha sonra Bahçeli'nin bu tavrına Sayın Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaştığını biliyoruz.

Bugün tabi Türkiye gündemini şoke eden yeni bir şey oldu aslında. Çok daha ileri bir adım ve söylem. Bu birtakım görüşmelerin ve devlet nezdinden birtakım düşüncelerin olabileceği ortada. Tabi ileri adımlar şeklindeki bu söylemlerin nasıl olabileceği, usul, kaide vb. gibi konular da var.

"ÜLKEDE YANLIŞ GİDEN NE VARSA TARTIŞIR, MECLİS'TE DÜZELTİRİZ"

Tabi burada uzatılan bir el var. Bu söylemin odağında şu yatıyor aslında: Türkiye neticede hepimizin ve bunun için siyaset yapıyoruz. Bu sorumluluğun gereğince bu ülkede artık şiddetin son bulması, silahların susması gerekir. Örgüt eğer kendi yaptığı açıklamalarda bağımsız bir devlet talebinde bulunmuyorsa, Türkiye de Kürtlerin daha fazla demokratik haklarını elde etmesi için silahı bir hak arama yöntemi olarak kullandığını söylüyorsa, Türkiye'de siyasi demokratik zemin alabildiğine müsait, parlamento da bunun için vardır. Ülkede yanlış giden ne varsa konuşur, tartışırız ve Meclis'te düzeltiriz.

Bir şekilde artık şiddetin ve silahların son bulması gerekiyor. Daha fazla demokrasi için dünyanın hiçbir yerinde şiddete başvurulmaz. Şiddetin hiçbir meşruiyeti Türkiye'nin zemininde hiçbir sebeple kalmamıştır artık.

"BUNU SÖYLEMEKLE BİR MESAJ VERİYOR BAHÇELİ"

Bazen bir şeyi söylerken uç örnek verirsiniz yoksa Öcalan’ın cezaevinden çıkarılıp meclise getirilmesi yasalar açısından da mümkün değil. Yasal olarak da bunu yapamazsınız ama bunu söylemekle bir mesaj veriyor Bahçeli örgüte veya DEM'e. Bu mesaj tartışılmalı. Bu bir uç örnektir. Bu uç örnek karşı tarafın ne yapacağını görmeniz açısından önemlidir.