Real Madrid'den inanılmaz geri dönüş! Nuri Şahin yıkıldı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaştı.

Mücadele 5-2 Real Madrid lehine sonuçlandı. Dortmund adına goller; 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Bynoe-Gittens’tan geldi. Real Madrid ikinci yarıda 60. Rüdiger ve 62. dakikada Vinicius’tan gelen gollerle skoru eşitledi.

83. dakikada ağları bulan Lucaz Vazquez, Real Madrid'in geri dönüşünü sağladı. 86. ve 90+3. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior galibiyeti perçinledi.

Bununla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Real Madrid ise 6 puana yükseldi.

Arda Güler 90'da girdi

Real Madrid’de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde bir sonraki maçında Borussia Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaşacak. Real Madrid ise aynı haftada sahasında Milan’ı konuk edecek.

Nuri Şahin, Real Madrid’e 4 yıl sonra ilki yaşattı

Real Madrid, 21 Ekim 2020 tarihinde oynadığı Shakhtar Donetsk maçından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bir iç saha maçının ilk yarısını iki farkla geride kapattı.