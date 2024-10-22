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Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasının gerçekleştirilmesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes vurgusu yaptığı bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çıktığı 11’inci Orta Doğu kapsamında İsrail’e geldi.

Bakan Blinken, ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından Batı Kudüs'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasındaki esir takası, Gazze'deki insani durum ve Hizbullah-İsrail çatışması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

HAMAS İLE ESİR TAKASI VURGUSU

Blinken'ın Netanyahu'ya, "Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail ordusunca düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden yararlanarak" esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasını vurguladığı paylaşıldı.

Bakan Blinken'ın ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını artırmak ve yardımların Gazze genelindeki sivillere ulaşmasını sağlamak için ek adımlar atması gerektiğini söylediği ifade edildi.

LÜBNAN'DAKİ DURUMA DİPLOMATİK ÇÖZÜM BULUNMASINA YÖNELİK ÇABALAR

Lübnan'daki duruma diplomatik çözüm bulunmasına yönelik çabaların da ele alındığı görüşmede Blinken'ın "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği" kaydedildi.

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