İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 546'ya yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak, 2 bin 546'ya yükseldi.

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İsrail güçleri, Lübnan'daki bombardımanını sürdürüyor. Saldırılar ülkenin güneyinde yoğunlaşsa da kuzeyindeki bölgeler de İsrail'in hedefinde yer alıyor.

SON DURUM AKTARILDI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 546'YA YÜKSELDİ

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 63 kişinin öldüğü ve 234 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 546'ya, yaralananların sayısının da 11 bin 862'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

486 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.