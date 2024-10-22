TRT'de kadın spikerlerin mavi ceketli intikamı devam ediyor

Dün TRT yayınında FETÖ elebaşının ölüm haberini veren spikerin mavi ceket giymesinin ardından bugün de başka bir kadın haber spikeri mavi ceket giydi.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün Amerika'da hayatını kaybetti. Kanlı darbe girişiminin önderi olan Feto'nun ölüm haberini TRT spikeri, mavi ceketle vermişti. 15 Temmuz'da korsan darbe bildirisini, kafasına silah dayanan Tijen Karaş canlı yayında okumuştu.

Karaş'ın o gece üzerinde mavi bir ceket vardı. TRT, ölüm haberinde mavi ceket kullanarak vatan hainlerine çok ince bir mesaj vermişti.

TRT'DE KADIN SPİKERLER MAVİ CEKETLE HABER SUNUYOR

TRT'nin kadın spikerleri, yayınlarda mavi ceket giymeye devam ediyor.

Bugün de kadın haber spikeri, canlı yayında mavi ceketle haberleri sundu.

HAİN GECEDE TRT'DE YAŞANANLAR

Tijen Karaş, 15 Temmuz gecesinde yaşadıkları vahşeti anlatmıştı. Karaş, olay günü 23.00 haberlerine hazırlanırken, MİT'in bombalandığına yönelik haberler geldiğini, yayın ekibiyle bu konu hakkında konuşurken rejiden bağrışma sesleri duyduğunu anlatmıştı.

Kısa süre sonra askerlerin bulundukları yere geldiğini "yere yatın" diye bağırdıklarını ifade eden Karaş, "Bizi yere yatırdılar. Ellerimizi kelepçelediler. Bazı arkadaşlar soru soruyordu. Başlarındaki Ümit Gençer, 'Bir daha soru soran olursa önce dipçikle sonra silahla vuracaksınız' dedi." şeklinde konuştu.