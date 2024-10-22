Oyuncu Suphi Tekniker için Harbiye'de tören düzenlendi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Suphi Tekniker için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

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Sanatçının ailesi ve dostlarının hazır bulunduğu törenin sunuculuğunu oyuncu Sevinç Erbulak yaptı.

Törene katılan sanatçının kardeşi Orhan Tekniker, büyük bir ustayı kaybettiklerini dile getirerek, "Böyle bir günde konuşmak çok zor. O iyi bir baba, ataydı. Üzerimizde çok emeği vardı. Onun hakkını ödemek gerçekten de çok zor. Bizim için bundan sonra onun olmadığı bir hayatta yaşamak hiç kolay olmayacak. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Sanatçı Uğurtan Atakan, Tekniker’in, tiyatro ve sinemanın simge oyuncularından birisi olduğunu vurgulayarak, "Onun 'Darülbedayi' isimli bir kitabı vardı. Bu çok kıymetli bir eser ve şu anda baskısı yok. Bugünden itibaren basılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Suphi, hep güler yüzlü ve sevecendi. Onu daima güzel bir şekilde hatırlayacağız." şeklinde konuştu.

"Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı"

Sanatçı Mehmet Esatoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben 1974’te bu tiyatro sahnesine çıktığımda, bir ustam, 'Tiyatronun sahipleri vardır.' dedi. Suphi Tekniker de tiyatronun sahiplerinden birisiydi. Onlar, tiyatro için kavga ederler, dövüşürler, savaş verirler. En iyisini yapmak için emek sarf ederler. Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı. Kendisini rahmetle anıyorum."

Sanatçı Bora Ayanoğlu da Suphi Tekniker'le çok güzel vakitler geçirdiklerini vurgulayarak, "Anılarla dolu bir hayatımız var. Birbirimiz için çok kıymetliydik. Onun benim kalbimde çok ayrı bir yeri oldu, olmaya da devam edecek. Benim, kadroya geçmemi o sağlamıştır. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım. Nur içinde yat. Seni seviyoruz. Allah taksiratını affetsin." dedi.

Sanatçı Fatih Mühürdar ise Tekniker ile 20 senelik dostlukları olduğuna işaret ederek, "Onunla her buluştuğumuzda, bizi geçmişte bir yolculuğa çıkartıyordu. Bizim için gerçekten de büyük bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Seni seviyoruz Suphi Ağabey." ifadelerini kullandı.

Sanat yönetmeni Türkan Kafadar, büyük bir ustayı uğurladıklarını dile getirerek, "Onun en büyük derdi 'Tiyatroya, sinemaya nasıl daha çok hizmet veririm?' diye düşünmekti. Hep bunun kaygısını duydu. Kendisini rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Suphi Tekniker, öğle vaktini müteakip, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda defnedilecek.